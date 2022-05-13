Севастополь, 13 мая, 2022, 12:23 — ИА Регнум. Житель Севастополя, ударивший пожилого пенсионера за букву «Z», размещённую на автомобиле, признан виновным в побоях по мотивам политической вражды и приговорён к 200 часов обязательных работ. Решение вынес мировой суд, сообщили 13 мая корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного следственного управления СКР по Республике Крым и городу Севастополю.

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Скандальный инцидент произошёл вечером 8 марта на улице Димитрова в Севастополе. 36-летний житель, находивший в тот момент в нетрезвом состоянии, увидел у продуктового магазина припаркованный автомобиль, на стекле которого была нанесена наклейка с изображением буквы Z. Он вошёл в магазин, отыскал владельца машины — 69-летнего пенсионера — ударил его по лицу, а затем толкнул.

История получила широкий резонанс в социальных сетях. Раскрыли преступление оперативные сотрудники

Центра по противодействию экстремизму УМВД России по г. Севастополю и Службы в городе Севастополе УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

В рамках следствия были проведены экспертизы, установившие, что обвиняемый на момент совершения преступления был вменяем. Сам фигурант дела свою вину полностью признал, он выплатил потерпевшему 140 тыс. Рублей в виде морального ущерба.

Мировой суд назначил мужчине наказание в виде обязательных работ сроком на 200 часов.