Душанбе, 13 мая, 2022, 12:20 — ИА Регнум. Перспективы мирного переговорного процесса по ситуации вокруг Украины будут подвергнуты дополнительному риску в случае попыток по ограничению участия России и Белоруссии в делах на международном уровне. Об этом 13 мая заявил белорусский министр иностранных дел Владимир Макей в ходе заседания Совета министров иностранных дел Содружества Независимых Государств (СНГ) в Душанбе.

Cancillería del Ecuador Владимир Макей

По словам Макея, которые приводит пресс-служба МИД, власти Белоруссии в ситуации с Украиной являются сторонниками максимально возможно быстрого урегулирования этого кризиса путем дипломатии с учетом баланса интересов, а также за «построение сбалансированного и устойчивого механизма» безопасности в Европе.

«Глава белорусского внешнеполитического ведомства акцентировал, что попытки ограничения участия Беларуси и России в международных делах не только не внесут вклад в урегулирование ситуации на Украине, но и подвергнут дополнительному риску перспективы мирного переговорного процесса, в организации которого значительную роль сыграла и Республика Беларусь», — говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме того, утончается, что также глава МИД Белоруссии высказался за укрепление многостороннего взаимодействия государств — участников СНГ и их более тесную координацию действий во внешней политике.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что серьезный прогресс наблюдается в сближении Таджикистана и Узбекистана с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС).