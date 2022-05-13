София, 13 мая 2022, 12:20 — REGNUM Болгария может начать получать газ из Азербайджана в полном объеме с 1 июля, заявил 13 мая на слушаниях в парламенте болгарский премьер-министр Кирил Петков.
Петров также добавил, что был подписан договор о поставке сжиженного газа на двух американских танкеров в июне.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель Болгарской нефтегазовой ассоциации (БНГА) Живодар Терзиев допустил возможность полного запрета на импорт в Болгарию российской нефти, что приведет к резкому увеличению цен на топливо на всей территории этой балканской страны.
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