София, , 12:20 — REGNUM Болгария может начать получать газ из Азербайджана в полном объеме с 1 июля, заявил 13 мая на слушаниях в парламенте болгарский премьер-министр Кирил Петков.

«Мы можем получить газ из Азербайджана с 1 июля в полном объеме, эта поставка не зависит от завершения строительства межсистемного газопровода с Грецией», — сказал он.

Петров также добавил, что был подписан договор о поставке сжиженного газа на двух американских танкеров в июне.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель Болгарской нефтегазовой ассоциации (БНГА) Живодар Терзиев допустил возможность полного запрета на импорт в Болгарию российской нефти, что приведет к резкому увеличению цен на топливо на всей территории этой балканской страны.

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