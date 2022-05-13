Владикавказ, 13 мая, 2022, 12:20 — ИА Регнум. В Северной Осетии будет построен крупный логистический хаб. Уже имеются инвесторы, готовые включиться в работу. Не решен пока вопрос с местом возведения хаба. Власти региона занимаются этой проблемой. Об этом сообщил 12 мая глава республики Сергей Меняйло в ходе ежегодной пресс-конференции.

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По его словам, одним из инвесторов готово выступить ООО «Грин», вторая компания готовит пока свой бизнес-план. Что касается земли, то специалисты остановились на площадке неподалеку от конезавода.

«Рядом аэропорт, подъездные железнодорожные пути и федеральная трасса. Но земельный вопрос не решен и все ещё задерживает работу», — цитирует Меняйло портал «Основа».

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