Курган, , 12:19 — REGNUM В Кургане двоих граждан будут судить за посягательство на жизнь полицейского и покушение на незаконный сбыт наркотических средств. Об этом сообщает областное управление СКР.

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Ранее сотрудники полиции пытались задержать лиц, которые оборудовали тайники-закладки с нарковеществами. Но те оказали сопротивление, ранили сотрудников и скрылись. Полицейских госпитализировали с ножевыми ранениями.

Злоумышленников оперативно поймали. Обвинительное заключение по их делу уже утверждено. Скоро дело рассмотрит суд.