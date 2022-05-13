Москва, 13 мая 2022, 12:19 — REGNUM Российско-украинский конфликт существенно влияет на туристический сектор Европы. От этого больше всего страдают как соседние с Россией и Украиной страны, так и страны, имеющие спрос у туристов из России и Украины, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на отсчёт Европейской комиссии по путешествиям (ETC)
От ухода российских туристов наибольшие потери понесут такие страны, как Кипр, Черногория, Латвия, Финляндия, Эстония и Литва, где только доля туристов из России в 2019 году составляла не менее 10% от общего количества иностранных туристов.
Например, согласно отчету ЕТС, в 2019 году доля расходов российских туристов в Черногории составила 34% от совокупных расходов всех иностранных туристов, посетивших эту страну. На Кипре этот показатель составил 25%, в Латвии — 16%. В 2022 году российские туристы не приедут, соответственно, и никаких денег на отдыхе в этих стрнах не оставят.
Как сообщало ИА REGNUM, потери для местного турбизнеса в странах ЕС будут значительными из-за роста цен на энергоносители, высоких темпов инфляции до 7,5%.
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