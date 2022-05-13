Москва, 13 мая, 2022, 12:19 — ИА Регнум. Российско-украинский конфликт существенно влияет на туристический сектор Европы. От этого больше всего страдают как соседние с Россией и Украиной страны, так и страны, имеющие спрос у туристов из России и Украины, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на отсчёт Европейской комиссии по путешествиям (ETC)

Pedro Ribeiro Simões Туристы

От ухода российских туристов наибольшие потери понесут такие страны, как Кипр, Черногория, Латвия, Финляндия, Эстония и Литва, где только доля туристов из России в 2019 году составляла не менее 10% от общего количества иностранных туристов.

Например, согласно отчету ЕТС, в 2019 году доля расходов российских туристов в Черногории составила 34% от совокупных расходов всех иностранных туристов, посетивших эту страну. На Кипре этот показатель составил 25%, в Латвии — 16%. В 2022 году российские туристы не приедут, соответственно, и никаких денег на отдыхе в этих стрнах не оставят.

Как сообщало ИА REGNUM, потери для местного турбизнеса в странах ЕС будут значительными из-за роста цен на энергоносители, высоких темпов инфляции до 7,5%.

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