В Болгарии сверчки уничтожили 140 тыс. гектаров подсолнечника
София, 13 мая, 2022, 12:19 — ИА Регнум. В Ямболской области на северо-востоке Болгарии в результате нашествия сверчков на фермерских угодьях полностью уничтожено или повреждено более 140 тысяч гектаров элитных сортов подсолнечника. Об этом 13 мая сообщает софийский информационный портал News. bg.
По некоторым данным, в ряде районов потери составили до 80% посевов. Как утверждают эксперты, сложившаяся ситуация приведет к резкому росту цен на подсолнечное масло в Болгарии и соседних с ней странах.
Представители местных аграрных предприятий уже обратились к болгарскому правительству с просьбой о выделении соответствующей материальной помощи, а также разрешения проводить опрыскивание полей инсектицидами. Предполагается также, что в ближайшее время в ряде районов будет проведен дополнительный посев указанной культуры.