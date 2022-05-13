София, 13 мая, 2022, 12:19 — ИА Регнум. В Ямболской области на северо-востоке Болгарии в результате нашествия сверчков на фермерских угодьях полностью уничтожено или повреждено более 140 тысяч гектаров элитных сортов подсолнечника. Об этом 13 мая сообщает софийский информационный портал News. bg.

Светлана Шаповалова Поля подсолнечника

По некоторым данным, в ряде районов потери составили до 80% посевов. Как утверждают эксперты, сложившаяся ситуация приведет к резкому росту цен на подсолнечное масло в Болгарии и соседних с ней странах.

Представители местных аграрных предприятий уже обратились к болгарскому правительству с просьбой о выделении соответствующей материальной помощи, а также разрешения проводить опрыскивание полей инсектицидами. Предполагается также, что в ближайшее время в ряде районов будет проведен дополнительный посев указанной культуры.