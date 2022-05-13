Оренбург, 13 мая, 2022, 12:18 — ИА Регнум. В администрации Оренбурга принято новое кадровое решение. Пост замглавы муниципалитета по экономике и финансов занял Дмитрий Мусин, сообщили в пресс-службе мэрии.

Иван Шилов, ИА REGNUM Назначение

К исполнению обязанностей Дмитрий Мусин приступил с 13 мая. Ранее чиновник работал начальником управления проектной деятельности аппарата губернатора и правительства Оренбургской области.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Сергей Салмин, ставший мэром Оренбурга в марте 2022 года, формирует команду управленцев. С 12 мая перестал быть вакантным пост руководителя городского Управления строительства и дорожного хозяйства.