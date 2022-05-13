Ростов-на-Дону, , 12:18 — REGNUM Массовой дракой завершился матч 30-го тура ФНЛ-2 между футбольными клубами «СКА Ростов-на-Дону» и «Ессентуки» (2:1). Игра состоялась на стадионе «Ессентуки-Арена».

Матч «Ессентуки» — «СКА Ростов-на-Дону» Страница ФК «СКА Ростов-на-Дону» в социальной сети «ВКонтакте»

Команда российского музыканта Василия Вакуленко (Басты) одержала победу, забив пенальти на 93-й минуте матча. На этой почве возник конфликт, который перерос в драку, пишет ряд интернет-изданий. Прибывшие полицейские сопроводили футбольных болельщиков за территорию стадиона, после чего все разъехались. О пострадавших не сообщается.

Руководство ФНЛ инициировало проверку по данному факту.