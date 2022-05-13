Уфа, 13 мая, 2022, 12:21 — ИА Регнум. Порывы ветра до 20 метров в секунду ожидаются в Башкирии. Об этом 13 мая сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Yarnews.net Последствия сильного ветра в Ярославле

Сообщается, что 14 мая в республике ожидается дождь. Днем порывы ветра в регионе могут достигать 20 метров в секунду.

Температура воздуха ночью в Башкирии может опуститься до +3°С, днем столбик термометра может подняться до +18°С.

Отмечается, что на автотрассах ночью и утром возможен туман, видимость до 1000 метров.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии ликвидировали лесной пожар на площади 15 га.