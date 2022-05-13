В Башкирии ожидаются порывы ветра до 20 метров в секунду
Уфа, 13 мая, 2022, 12:21 — ИА Регнум. Порывы ветра до 20 метров в секунду ожидаются в Башкирии. Об этом 13 мая сообщает пресс-служба МЧС по региону.
Yarnews.net
Последствия сильного ветра в Ярославле
Сообщается, что 14 мая в республике ожидается дождь. Днем порывы ветра в регионе могут достигать 20 метров в секунду.
Температура воздуха ночью в Башкирии может опуститься до +3°С, днем столбик термометра может подняться до +18°С.
Отмечается, что на автотрассах ночью и утром возможен туман, видимость до 1000 метров.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии ликвидировали лесной пожар на площади 15 га.