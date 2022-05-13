Москва, , 12:18 — REGNUM За минувшие сутки после COVID-19 в Подмосковье полностью выздоровели 255 человек. Об этом свидетельствует опубликованная 13 мая статистика официального портала о распространении коронавируса в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Всего с начала пандемии на территории Подмосковья выздоровели 951 815 человек. Число же зарегистрированных случаев заражения коронавирусом достигло 972 401.

Как сообщало ИА REGNUM, в Подмосковье 13 мая число жертв COVID-19 увеличилось на 3 человека.

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