Москва, 13 мая, 2022, 12:18 — ИА Регнум. За минувшие сутки после COVID-19 в Подмосковье полностью выздоровели 255 человек. Об этом свидетельствует опубликованная 13 мая статистика официального портала о распространении коронавируса в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Всего с начала пандемии на территории Подмосковья выздоровели 951 815 человек. Число же зарегистрированных случаев заражения коронавирусом достигло 972 401.

Как сообщало ИА REGNUM, в Подмосковье 13 мая число жертв COVID-19 увеличилось на 3 человека.