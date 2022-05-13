Калуга, , 12:34 — REGNUM Эксперты банковского сектора Калужской области выявили 75 поддельных банкнот Банка России за январь–март 2022 года. По-прежнему наиболее популярны у фальшивомонетчиков купюры номиналом в пять тысяч рублей — их обнаружено 42 штуки. Об этом 13 мая сообщила корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель отделения по Калужской области ГУ Банка России по Центральному федеральному округу Елена Фадеева.

Истмен Джонсон. Фальшивомонетчики. 1853

Выявлено 25 двухтысячных и семь тысячерублевых подделок. Банкноты более низкого номинала мало интересуют преступников: за первый квартал обнаружена всего одна подделка номиналом 50 рублей. Подделок номиналом 500 рублей не выявлено. В статистику попала и одна фальшивая монета достоинством 10 рублей. Кроме того, выведено из обращения пять поддельных денежных знаков иностранных государств номиналом 50 и 100 долларов США.

«Для того, чтобы убедиться, что банкнота настоящая, нужно проверить не менее трех-пяти защитных признаков разными способами: на ощупь, на просвет, при наклоне. Для удобства можно воспользоваться специальным бесплатным мобильным приложением «Банкноты Банка России», которое в интерактивном формате показывает, где на банкнотах расположены защитные признаки», — отметила Елена Фадеева.

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