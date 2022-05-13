Фальшивомонетчики потеряли интерес к 500-рублёвым купюрам — Банк России
Калуга, 13 мая, 2022, 12:34 — ИА Регнум. Эксперты банковского сектора Калужской области выявили 75 поддельных банкнот Банка России за январь–март 2022 года. По-прежнему наиболее популярны у фальшивомонетчиков купюры номиналом в пять тысяч рублей — их обнаружено 42 штуки. Об этом 13 мая сообщила корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель отделения по Калужской области ГУ Банка России по Центральному федеральному округу Елена Фадеева.
Выявлено 25 двухтысячных и семь тысячерублевых подделок. Банкноты более низкого номинала мало интересуют преступников: за первый квартал обнаружена всего одна подделка номиналом 50 рублей. Подделок номиналом 500 рублей не выявлено. В статистику попала и одна фальшивая монета достоинством 10 рублей. Кроме того, выведено из обращения пять поддельных денежных знаков иностранных государств номиналом 50 и 100 долларов США.