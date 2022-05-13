Оренбург, 13 мая, 2022, 12:17 — ИА Регнум. В Оренбургской области за сутки, 12 мая, в ковидные центры поступили 17 пациентов. Днём ранее суточный показатель госпитализаций составил 52, сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

В настоящее время в больницах находятся 112 пациентов с коронавирусной инфекцией. Состояние 30 человек оценивается как тяжёлое. К аппаратам ИВЛ подключены пятеро. Еще 72 — получают кислородную поддержку.

С начала пандемии в регионе выявили 215 806 заражений коронавирусом, из них 44 случая — 12 мая. Число жертв заболевания достигло 3986. За последние сутки зарегистрировано два летальных исхода.