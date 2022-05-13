Бухарест, 13 мая, 2022, 12:16 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения Румынии объявило о намерении Бухареста отказаться от крупной партии антивирусной вакцины, поставляемой Брюсселем в рамках партнерских программ в области медицины. Об этом 13 мая сообщает бухарестская газета Jurnalul.

Дарья Драй ИА REGNUM Шприц с вакциной

По словам главы румынского минздрава Александру Рафилы, в настоящее время страна не может рассчитаться за уже полученные медикаменты, в то время как спрос на препараты «постоянно снижается».

«В этих условиях мы не можем продолжать выполнять все условия контракта», — резюмировал, в частности, он.

Согласно предварительной информации, в ближайшее время минздрав Румынии запросит у правительства более 120 млн евро на погашение возникшей задолженности.