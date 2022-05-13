Тбилиси, 13 мая, 2022, 16:47 — ИА Регнум. Бывший российский депутат и глава партии «Западный выбор» Константин Боровой призвал грузинский народ спасти бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, сообщает 13 мая грузинский телеканал «Мтавари архи».

Dmitry Rozhkov Константин Боровой

«Я отношусь к Михаилу Саакашвили с большим уважением. Я очень переживал, когда ему пришлось переехать на родину. Я надеялся, что, когда он приедет в Грузию, гордый грузинский народ не позволит посадить своего президента в тюрьму, но ещё не все потеряно. Я призываю грузинский народ защитить своё достоинство и своего настоящего президента, а не того, которого придумал им Путин. Боритесь за Саакашвили», — сказал Боровой.

Напомним, что Саакашвили 1 октября 2021 года нелегально проник в Грузию с территории Украины, и был арестован грузинскими правоохранительными органами.