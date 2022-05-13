Великий Новгород, 13 мая, 2022, 12:22 — ИА Регнум. Жителей Новгородской области предупредили об усилении ветра. Его порывы достигнут 15 м/с. Об этом 13 мая сообщили в пресс-службе правительства региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Погода

В ГУ МЧС заявили, что в Новгородской области ожидается ухудшение погодных условий во второй половине дня.

«По данным Новгородского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, во второй половине дня 13 мая местами в Новгородской области ожидается усиление северо-западного, западного ветра порывами до 15 м/с», — сообщают власти.

Региональное управление МЧС рекомендует жителям быть осторожными на улице.