Иркутск, 13 мая, 2022, 12:16 — ИА Регнум. ГУ МВД РФ по Иркутской области 13 мая сообщает об участившихся случаях мародёрства после масштабных пожаров. Как сообщает телеграм-канал ведомства, ходе патрулирования садового товарищества удалось задержать злоумышленников, похитивших 100 кг металла с мест очагов. Краденое нашли в автомобиле, остановленном инспекторами ДПС.

МЧС Природный пожар

Документов на перевозимый груз 54-летний водитель предоставить не смог. По его словам, вместе с сыном он решил подзаработать и собрать металл с участков, уничтоженных огнём несколько дней назад. Для этих целей арендовал большегруз.

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В отношении местного жителя составлен протокол по статье 14.26 КоАП РФ. Ему назначен штраф, а незаконно добытое имущество конфисковано.

Это не первый случай мародёрства. С начала недели сотрудниками полиции выявлен ряд подобных фактов.

Как сообщало ИА REGNUM, Иркутской области с начала мая 2022 года из-за неосторожного обращения с огнём случилось уже 429 пожаров, возбуждены девять уголовных дел.

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