Ницца, Франция, 13 мая, 2022, 12:14 — ИА Регнум. Четверо граждан Украины были арестованы и помещены под стражу за то, что заняли виллу в Ницце, принадлежащую россиянам, передает BFM TV.

Tobi 87 Ницца

Друг владельцев виллы, заметив присутствие подозрительных лиц, обратился в полицию.

«Они сменили замок на входе в помещение и утверждают, что знают владельца. По нашей информации, на виллу не распространяются международные санкции в отношении российских олигархов», — сообщает французское издание.

Владелец виллы, предупрежденный о ситуации, в настоящее время пытается вернуться во Францию.

В отношении случившегося ведется расследование.