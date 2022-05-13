Красногорск, 13 мая, 2022, 12:10 — ИА Регнум. Выявляемость новых случаев заражения коронавирусом в Подмосковье вновь начала расти. Об этом свидетельствует опубликованная 13 мая статистика официального портала о распространении COVID-19 в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

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За минувшие сутки на территории региона был подтвержден 171 случай заражения коронавирусом. Эта цифра на 145 случаев меньше аналогичного показателя 12 мая. Тогда на территории региона коронавирус был подтвержден у 26 человек, а днём ранее — у 51 жителя Подмосковья.

Отметим, что на территории России за минувшие сутки было выявлено 4 896 новых случаев заражения коронавирусом.