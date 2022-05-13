Магас, 13 мая, 2022, 12:10 — ИА Регнум. Ингушетия присоединится к международной акции «Сад памяти». В городе Магасе на аллее Победы будут высажены 700 саженцев в память о защитниках Кавказа в годы Великой Отечественной войны, сообщили 13 мая в пресс-службе минприроды республики.

Donland.ru Высадка саженцев

Акция состоится 16 мая. К участию в ней приглашают всех желающих. Уже выразили готовность принять участие в посадке деревьев глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов и сотрудники минприроды, представители других органов власти, волонтеры.

На территории площадью один гектар будут посажены саженцы ясеня, липы, березы и сирени, которая является символом акции. Аллея Победы, высаженная в память о подвиге и самоотверженности участников битвы за Кавказ, которая длилась больше года, станет местом отдыха жителей и гостей столицы.

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