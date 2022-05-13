Новосибирск, 13 мая, 2022, 12:10 — ИА Регнум. В Новосибирской области с 14 по 16 мая в большинстве районов ожидается чрезвычайно высокая пожароопасность пятого класса. Об этом сообщило региональное управление МЧС России.

Cameron Strandberg Пожар

«Местами сохранится высокая пожароопасность четвёртого класса горимости», — уточнили в ведомстве.

В МЧС России предупредили, что в это время увеличивается риск возникновения очагов природных пожаров.