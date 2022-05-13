Санкт-Петербург, , 12:18 — REGNUM В Санкт-Петербурге всего за одну неделю из-за присасывания клещей к медикам обратились почти 900 горожан, в том числе более 280 детей. Об этом 13 мая сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону.

Клещи Rospotrebnadzor.ru

Так, с 6 по 12 мая в медицинские организации Петербурга по поводу присасывания клещей обратилось 879 человек, в том числе 281 ребёнок в возрасте до 17 лет. На территории Петербурга укусы были нанесены в 77 случаях (в Курортном районе — 17, Пушкинском — 16, Выборгском — 10, Приморском — 9, Колпинском – 5. Красносельском и Красногвардейском районах - по четыре случая, Петродворцовом, Фрунзенском - по три, по два - в Московском и Калининском и по одному - в Кировском и Невском районах).

Остальные случаи нападения клещей на петербуржцев произошли в Ленобласти и других регионах.

«С нарастающим итогом с начала сезона за 2022 год пострадали от укусов клещей на 12 мая — 1366 человек, в том числе дети до 17 лет — 388 человек», — подытожили в Роспотребнадзоре уточнив, что в черте города Петербурга с 1 января 2022 года пострадало 133 человека.

По укусам клещей лидируют пригородные Пушкинский район — 42 человека, Курортный район — 19, а также городские Выборгский и Приморский районы — по 14 случаев.

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