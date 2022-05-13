Севастополь, 13 мая, 2022, 12:09 — ИА Регнум. В ковид-стационары Севастополя поступили 30 пациентов за последние сутки, данные на утро 13 мая опубликовал департамент здравоохранения региона. Накануне, 12 мая, сообщалось о госпитализации 20 человек.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Выписаны с выздоровлением 28 пациентов. В ковид-стационарах занята 171 койка из 187. За сутки в целом на территории Севастополя был подтверждён 21 новый случай заражения коронавирусом — на 18 больше, чем накануне. Не зарегистрировано ни одного случая смерти от ковида.

Всего с начала пандемии в Севастополе подтвердили 83 848 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 81 254 человека, умерли 2 348 жителей.