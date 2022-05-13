Лос-Анджелес, США, 13 мая, 2022, 12:06 — ИА Регнум. Продюсер «Лунного рыцаря» Грант Кёртис объяснил, почему команда проекта решила не вставлять в сериал сцены с участием Вечных. Об этом 13 мая сообщает портал We Got This Covered.

Скриншот YouTube Сериал «Лунный рыцарь»

Кёртис решил прокомментировать сообщения о том, что в «Лунном рыцаре» должен был появиться Кинго, роль которого в «Вечных» исполнил Кумэйл Нанджиани. Он пояснил, что в самом начале работы над проектом продюсеры действительно хотели вставить в шоу различные элементы и персонажей из вселенной Marvel, но в какой-то момент поняли, что они «просто не вяжутся с историей».

Продюсер отметил, что в случае проектов Marvel упор всегда делается в первую очередь на персонаже, и сказал, что чем дальше авторы «Лунного рыцаря» продвигалась в исследовании и развитии главного героя, тем больше сериал начинал походить на то, что зрители в итоге увидели на экранах.

Для справки: ранее сценарист «Лунного рыцаря» Джереми Слейтер рассказал, что хотел добавить Кинго в повествование, персонаж должен был появиться в сцене с воспоминаниями о Древнем Египте, в которой бог Хонсу объединяется с Вечными. Однако в какой-то момент создатели шоу решили отказаться от этой идеи.