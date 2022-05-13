Москва, 13 мая, 2022, 12:05 — ИА Регнум. В медицинские учреждения Москвы доставлены 149 человек с COVID-19. Соответствующие данные опубликованы 13 мая в статистике официального портала о распространении коронавируса в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Днём ранее с этим заболеванием в столичные организации здравоохранения были госпитализированы 150 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки на территории Москвы 443 человека выздоровели после COVID-19.