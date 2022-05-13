Москва, 13 мая, 2022, 12:05 — ИА Регнум. России удаётся соблюдать баланс между мерами поддержки экономики и сохранением финансовой и ценовой стабильности. Об этом 13 мая заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании о ходе исполнения федерального бюджета на 2022 год.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Мишустин

«Определённые результаты реализации такого подхода на текущем этапе мы видим. Это и поддержка спроса: по ряду направлений, благодаря удержанию льготных ставок и снижению стоимости займа в целом, — и постепенно замедление инфляции, которое в дальнейшем будет укреплять эту тенденцию», — заявил Мишустин.

«Продолжение такой политики позволит создать необходимую основу для возобновления устойчивого развития нашей экономики после завершения периода адаптации даже в условиях беспрецедентного внешнего давления», — указал он.