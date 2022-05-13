Первомайск, ЛНР, 13 мая, 2022, 12:05 — ИА Регнум. Город Первомайск в Луганской Народной Республике (ЛНР) подвергся артиллерийскому обстрелу со стороны вооруженных украинских формирований. Об этом 13 мая сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрел

Отмечается, что обстрел Первомайска со стороны киевских боевиков был зафиксирован в 11:15 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпущено пять снарядов калибра 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков рассказал подразделения ПВО Вооруженных сил России за прошедшие сутки сбили украинский истребитель и 15 беспилотников.