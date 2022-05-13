Новосибирск, 13 мая 2022, 12:04 — REGNUM Главный тренер новосибирского хоккейного клуба «Сибирь» Андрей Мартемьянов продолжит работу с командой в сезоне 2022/23 Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом 13 мая сообщила пресс-служба клуба.
Отмечается, что руководство «Сибири» приняло решение оставить Мартемьянова на посту главного тренера, оценив выступление команды и работу тренерского штаба в сезоне 2021/22.
При этом перед началом нового сезона в тренерском штабе могут произойти изменения.
Мартемьянов возглавляет «Сибирь» с апреля 2021 года. В минувшем сезоне команда заняла шестое место в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата, а в плей-офф проиграла «Салавату Юлаеву» в первом раунде со счётом 1:4.
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