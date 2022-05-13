Новосибирск, , 12:04 — REGNUM Главный тренер новосибирского хоккейного клуба «Сибирь» Андрей Мартемьянов продолжит работу с командой в сезоне 2022/23 Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом 13 мая сообщила пресс-служба клуба.

Андрей Мартемьянов Алексей Колчин © ИА REGNUM

Отмечается, что руководство «Сибири» приняло решение оставить Мартемьянова на посту главного тренера, оценив выступление команды и работу тренерского штаба в сезоне 2021/22.

При этом перед началом нового сезона в тренерском штабе могут произойти изменения.

Мартемьянов возглавляет «Сибирь» с апреля 2021 года. В минувшем сезоне команда заняла шестое место в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата, а в плей-офф проиграла «Салавату Юлаеву» в первом раунде со счётом 1:4.

Читайте ранее в этом сюжете: Новым главным тренером ХК «Сибирь» стал Мартемьянов