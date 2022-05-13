Москва, , 12:14 — REGNUM Очные обвинения в жестком обращении с гражданским населением предъявлены двум военнослужащим ВСУ и одному участнику националистического батальона «Айдар» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщает 13 мая пресс-служба российского Следственного комитета.

Отмечается, что в ходе допросов военнослужащие 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Сергей Пилипович и 23-го отдельного мотопехотного батальона Василий Шитра дали признательные показания. Им предъявлены обвинения в жестоком обращении с гражданским населением (статья 356 УК России).

«Предъявлено очное обвинение военнослужащему националистического батальона «Айдар» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Владимиру Чигировскому», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что глава СКР Александр Бастрыкин провёл в Донецке выездное оперативное совещание штаба по расследованию преступлений украинскими военными и националистами в Донбассе и на Украине. Всего с 2014 года СКР возбудил более 870 таких уголовных дел.

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