Мадрид, 13 мая, 2022, 12:04 — ИА Регнум. Состояние европейской обороны на сегодняшний день в свете событий на Украине и ухудшения ситуация с безопасностью в Евросоюзе отставляет желать лучшего. К такому выводу пришли в европейской комиссии, проанализировав военные расходы страны ЕС. Об этом 13 мая сообщает газета El Pais.

Иван Шилов ИА REGNUM Евросоюз

В проекте документа европейских властей отмечается, что результат продемонстрировал плачевное положение уязвимости, особенно в случае открытой войны.

«У обороны европейских стран почти столько же ахиллесовых пят, сколько и солдат», — пишет издание.

Так, отмечается, что европейские страны имеют слабую противовоздушную оборону для защиты городов и ключевых объектов инфраструктуры от атак ракетами, беспилотниками-разведчиками и истребителями. Кроме того, им не хватает тяжёлого вооружение и боеприпасов.

К тому же у европейских армий наблюдаются проблемы в логистике и снабжении, и имеются дыры в кибербезопасности и спутниковой связи. По информации ведомства, такая ситуация стала следствием «не только лет, но и десятилетий низких расходов на оборону в мирное время».

В Брюсселе отметили, что увеличение военных расходов в ЕС не будет так эффективно, если будет реализовываться лишь на национальных уровнях. Поэтому, в частности, предлагается сделать совместную закупку вооружений «нормой, а не исключением».

Как сообщало ИА REGNUM, с 24 февраля России проводит на Украине специальную операцию по денацификации и демилитаризации страны.