Уфа, , 12:10 — REGNUM Два инвестиционных проекта общей стоимостью 1,15 млрд рублей намерен реализовать Белорусский холдинг в Башкирии. Об этом 13 мая сообщает пресс-служба правительства региона.

Сельхозтехника Александр Погожев © ИА REGNUM

Данный вопрос был рассмотрен на заседании «Инвестиционного часа» в региональном правительстве.

Сообщается, что в индустриальном парке «Уфимский» намерены построить завод по выпуску сельскохозяйственного оборудования для обработки зерна. На реализацию данного проекта планируется направить 1050 млн рублей. В результате будут созданы свыше 200 рабочих мест.

Отмечается, что в Октябрьском районе Уфы намерены построить сервисный центр по обслуживанию различной техники. В реализацию данного проекта планируется направить сто млн рублей. Будет создано ещё 25 новых рабочих мест.

Сообщается, что данному проекту был присвоен статус приоритетного.

Глава Башкирии Радий Хабиров поручил правительству региона проработать вопрос кадрового обеспечения новых производств.

«Представленные проекты — это очень хороший результат выстраивания взаимовыгодного сотрудничества с Белоруссией», — приводит пресс-служба слова Хабирова.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что Хабиров передал уфимским городским службам по благоустройству ключи от 11 фронтальных погрузчиков белорусского производства.