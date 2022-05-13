Оренбург, 13 мая, 2022, 12:04 — ИА Регнум. Выявленная в посёлке Кушкуль Оренбургской области мусульманская религиозная группа признана судом террористической. Её деятельность запрещена на территории России. Судебное решение вступило в законную силу. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УФСБ по региону.

Prokuror-kaluga.ru В суде

По данным ведомства, радикальная группа действовала под Оренбургом с 2014 года. Свои религиозные обряды она совершала в местной мечети.

В вышеуказанную религиозную группу входили жители Оренбургской области, в отношении которых в разное время следственными органами УФСБ и УМВД России по Оренбургской области были возбуждены уголовные дела за участие в деятельности запрещённой на территории России международной террористической организации «ИГИЛ».

В 2020 году по 16 адресам в Оренбурге и Сакмарском районе у членов объединения силовики провели обыски и изъяли средства связи, электронные носители (флэш-карты, жесткие диски, ноутбуки), печатные религиозные издания, 17 из которых внесены в Федеральный список экстремистских материалов РФ. Восьми гражданам объявлены предостережения о недопустимости нарушения требований Федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности». Руководитель религиозной группы неоднократно привлекался к административной ответственности за производство и распространение экстремистских материалов.

Материалы силовиков стали основанием для иска прокуратуры Оренбуржья о запрете мусульманской религиозной группы и признании её деятельности террористической.