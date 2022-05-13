Чита, 13 мая, 2022, 12:03 — ИА Регнум. В столице Забайкалья — Чите — отопительный сезон закончится 16 мая, соответствующее распоряжение подписал глава городской администрации Александр Сапожников. Как сообщает телеграм-канал городской мэрии., отопление в социальных учреждениях отключат 15 мая, 16 мая произойдет отключение в многоквартирных домах.

Bloknot-volzhsky.ru Отопительный сезон

«Дополнительно сообщаем, что в ряде домов 16 мая пройдут испытания тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя. Они проводятся с целью выявления дефектов трубопроводов, компенсаторов, опор, а также проверки компенсирующей способности тепловых сетей в условиях температурных деформаций, возникающих при повышении температуры теплоносителя до максимального значения и последующем ее понижении до первоначального уровня», — сказано в официальном сообщении.

Также специалисты филиала «Читинский энергетический комплекс» начинают ежегодные гидравлические испытания и плановые работы по ремонту и замене тепловых сетей, согласно графика. 19 мая пройдут гидравлические испытания участка теплотрассы «ТЭЦ-1 — Город» диаметром 800 мм, который затем будет выведен в плановый ремонт. В связи с этим подача ГВС будет ограничена с 00:00 19 мая по 23:59 1 июня в ряде домов.

Как сообщало ИА REGNUM, отопительный сезон в Чите начался 18 сентября 2021 года. Тогда отопление было включено в 1654 многоквартирных домах краевого центра.

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