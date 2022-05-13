Москва, 13 мая, 2022, 12:02 — ИА Регнум. Коллективный Запад продолжит искать способы снизить доходы России. Об этом 13 мая заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании о ходе исполнения федерального бюджета на 2022 год.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Мишустин

«Конечно, коллективный Запад будет искать новые возможности для давления на Россию. Добиваться снижения наших доходов», — заявил Мишустин.

Надо быть готовыми к любому развитию ситуации, прорабатывать решения, которые позволят нивелировать негатив, продолжать вести ответственную бюджетную политику», — указал он.

По его словам, принципиально важно точно и качественно «таргетировать наши программы и расходы».