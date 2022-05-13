Ереван, , 12:02 — REGNUM В Армении оппозиционного политического деятеля, одного из лидеров протестного движения Аветика Чалабяна задержали по подозрению в подкупе с целью привлечь участников на митинг. Об этом 13 мая сообщает пресс-служба Следственного комитета республики.

Беспорядки в Ереване Police.am

Поводом для подозрения стала обнародованная 9 мая в СМИ аудиозапись. В ней якобы преподаватель Аграрного университета предлагает председателю студсовета по 1000 драмов (около $2) за каждого студента, приведённого на митинг.

«Предварительное расследование показало, что лица, совершившие предполагаемое преступление, пытались материально заинтересовать главу студенческого совета Аграрного университета Армении, предложив 2 млн драмов за участие 2000 студентов в митингах оппозиции», — говорится в сообщении.

Чалабяна задержали 12 мая. В его доме произвели обыск. Адвокат задержанного Артур Арутюнян сообщил журналистам, что ордер на арест его подзащитного выдали по подозрению по статье о «принуждении к участию в митингах, а также в незаконных собраниях…».

Ранее начавшихся арестах лидеров протестного движения по «сфабрикованным делам» заявил вице-спикер парламента республики от оппозиции Ишхан Сагателян.

Стоит отметить, что в Ереване с 17 апреля каждый день оппозиционные партии проводят протестные акции. В мае протестующие начали перекрывать улицы. Они требуют отставки Пашиняна, обвиняя его в поражении армянской стороны в Нагорном Карабахе и в попытке «сдать» интересы этой республики. В акциях активное участие принимают студенты.

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