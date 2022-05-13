Вашингтон, , 14:08 — REGNUM Объем морских грузоперевозок в Россию и из России в последние месяцы оставался относительно высоким, в то время как компании торопились выполнить контракты на закупку энергоносителей и других товаров до того, как глобальные санкции вступят в полную силу, пишет 13 мая The New York Times.

Танкер Mohan R

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Поскольку в ближайшие месяцы Европейский союз готовится ввести запрет на российскую нефть, ситуация может существенно измениться. Но пока данные свидетельствуют о том, что, несмотря на определенное сокращение торговли, существенного ущерба она еще не понесла.

Объемы сырой нефти и нефтепродуктов, отгруженных из российских портов, выросли до 25 млн тонн в апреле, по данным системы отслеживания перевозок Refinitiv, по сравнению с 24 млн тонн в декабре, январе, феврале и марте.

Потоки российской сырой нефти в северо-западную Европу в апреле несколько сократились, однако поставки в Италию и другие европейские страны увеличились. А такие страны, как Индия и Турция, которые обычно импортируют мало нефти Urals из России, активно раскупили ее с большой скидкой.

Даже если объемы российского экспорта упадут, рост цен на энергоносители, возможно, компенсирует эти потери.