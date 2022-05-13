Симферополь, 13 мая, 2022, 12:01 — ИА Регнум. Власти Крыма не имеют полномочий для отмены масочного режима. Об этом 13 мая на пресс-конференции заявила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Масочный режим

«Отмена масочного режима — федеральная норма, и она может быть отменена в любом субъекте только по решению Федерации. Ни глава республики, ни я, ни губернатор Севастополя не обладают полномочиями по отмене масочного режима», — приводит «Крыминформ» слова Пеньковской.

Она подчеркнула, что масочный режим сегодня остаётся последним барьером для распространения новой коронавирусной инфекции. При этом, по данным Пеньковской, только за месяц уровень заболеваемости ковидом в Крыму снизился в два раза.

Как сообщало ИА REGNUM, между тем ряд регионов России самостоятельно начали отменять масочный режим — первой это сделала Москва, следом ещё несколько регионов. Накануне, 12 мая, воронежский губернатор сообщил о возможности снять все оставшиеся ограничения к лету.