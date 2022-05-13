Рязань, , 12:01 — REGNUM Федеральный мораторий на банкротные производства сыграл на руку рязанскому станкоремонтному заводу. Арбитраж региона, ссылаясь на введение с 1 апреля 2022 года моратория, прекратил производство в отношении ООО «Рязанский станкоремонтный завод «Станкорем». Налоговой службе уточнили, что возвращение заявления не препятствует повторному обращению с таким же требованием в арбитражный суд в общем порядке после устранения обстоятельств, послуживших основанием для его возвращения, передаёт ИА REGNUM.

Банкротство Иван Шилов © ИА REGNUM

Мораторий пока ограничен 1 октября 2022 года.

Напомним, иск слушался с января 2022 года. Основанием заявлен долг по уплате обязательных платежей в размере 19,6 млн рублей.

Напомним, ранее банкротный иск был возвращен и кредитору «Кувандыкского завода кузнечно-прессового оборудования «Долина» из Оренбургской области.