Москва, 13 мая, 2022, 12:01 — ИА Регнум. За минувшие сутки после COVID-19 в Москве полностью выздоровели 443 человека. Об этом свидетельствует опубликованная 13 мая статистика официального портала о распространении коронавируса в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Всего с начала пандемии на территории столицы выздоровели 2 574 079 человек. Число же зарегистрированных случаев заражения коронавирусом достигло 2 765 211.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве 13 мая число жертв COVID-19 увеличилось на 15 человек.