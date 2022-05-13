Томск, 13 мая, 2022, 12:00 — ИА Регнум. В Томской области за прошедшие сутки выявили 45 новых случаев заражения коронавирусом. 21 заразившийся госпитализирован в стационар, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе федерального оперштаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии, таким образом, достигло 130 675.

Выздоровели к настоящему времени 128 458 человек, в том числе 56 за последние сутки. Жертвами коронавируса стали 834 жителя Томской области.