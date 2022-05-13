Москва, 13 мая, 2022, 11:58 — ИА Регнум. За минувшие месяцы 2022 года правительство оперативно расширяло поддержку гражданам и экономике. Об этом 13 мая заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании о ходе исполнения федерального бюджета на 2022 год.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Мишустин

«Ситуация с доходами также позволила увеличить и расходы. В январе–апреле они выросли почти на четверть относительно аналогичного периода прошлого года», — заявил Мишустин.

«Поддержка государства оказывается оперативно. Было повышено авансирование закупок и финансирование проектов развития, наращивается помощь регионам: например, они могут снизить коммерческий более дорогой долг, заместить его бюджетными займами», — указал он.