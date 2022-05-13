Душанбе, , 11:58 — REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что нельзя допустить, чтобы ситуация в Афганистана дестабилизировалась и обрушилась.

Сергей Лавров Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Безусловно, если мы говорим о судьбах Афганистана, его надо восстанавливать. Нельзя допустить, чтобы опять ситуация обрушилась, дестабилизировалась, это уже будет совсем тяжело для афганского народа», — сказал Лавров на пресс-конференции 13 мая по итогам заседания Совета глав МИД стран СНГ в Душанбе.

Он напомнил, что народ Афганистана «20 лет страдал от присутствия натовцев, которые ни копейки не вложили в инфраструктуру, позволяющую создавать новые рабочие места, развивать экономику, транспорт и внешние связи».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее афганское посольство в России начало оперативно выдавать визы ежедневно.

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