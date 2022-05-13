Душанбе, 13 мая 2022, 11:58 — REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что нельзя допустить, чтобы ситуация в Афганистана дестабилизировалась и обрушилась.
Он напомнил, что народ Афганистана «20 лет страдал от присутствия натовцев, которые ни копейки не вложили в инфраструктуру, позволяющую создавать новые рабочие места, развивать экономику, транспорт и внешние связи».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее афганское посольство в России начало оперативно выдавать визы ежедневно.
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