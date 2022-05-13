Стокгольм, , 11:59 — REGNUM По данным Статистического управления Швеции, уровень инфляции в стране в апреле 2022 года составил 6,4%. Это является самым высоким показателем с 1991 года, о чем сообщил телеканал SVT.

Стокгольм. Швеция

Окончательная цифра в 6,4% оказалась выше, чем ожидалось. В марте инфляция в Швеции составила 6,1% в годовом исчислении, и аналитики ожидали ее увеличения до 6,2%.

По данным Статистического управления Швеции, одной из причин роста инфляции в стране является рост цен, в основном на мясо и овощи.

«В апреле наблюдался продолжающийся рост цен в широком диапазоне, в том числе на продукты питания, товары для дома, услуги ресторанов и гостиниц», — говорится в пресс-релизе Микаэля Нурдина, который ответственен в ведомстве за динамику цен.