Иркутск, 13 мая, 2022, 11:57 — ИА Регнум. Уже девять уголовных дел возбуждено дознавателями МЧС России по фактам лесных пожаров в Иркутской области, информирует телеграм-канал территориального ГУ МЧС РФ. Дознаватели Главного управления МЧС России по Иркутской области, расследуя по горячим следам обстоятельства лесных пожаров, установили шестерых человек, виновных в лесных пожарах.

ФБУ «Авиалесоохрана» Пожар

Всего с начала пожароопасного периода специализированной группой Главного управления, во взаимодействии с прокуратурой Иркутской области, при участии сотрудников полиции, Росгвардии и Министерства лесного комплекса региона было собрано достаточное количество доказательств для возбуждения 9 уголовных дел.

Собранные доказательства по всем пожарам на данный момент позволяют сделать вывод о том, что причиной возникновения всех лесных пожаров являются неосторожные или умышленные действия граждан. Как сообщало ИА, в Приангарье по состоянию на 7:00 местного времени на 13 мая действуют 15 пожаров в 7 районах.

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