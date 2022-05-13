Душанбе, , 11:56 — REGNUM Серьезный прогресс наблюдается в сближении Таджикистана и Узбекистана с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС). Об этом 13 мая заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам заседания СМИД СНГ в Душанбе.

Сергей Лавров Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мне кажется, здесь у нас прогресс достаточно серьезен», — сказал глава российского МИД.

Кроме того, он уточнил, что у Таджикистана и ЕАЭС уже достаточно давно имеются отношения и добавил, что также имеется таджикский специальный представитель для связанных с ЕАЭС вопросов, присматривающийся к преимуществам, которые дает сотрудничество «и тем более членство» в союзе.

Помимо этого, Лавров отметил, что в течение последних нескольких лет Узбекистан по решению президента этой страны Шавката Мирзиёева также сближается с ЕЭАС.

«По договоренности президентов (России Владимира) Путина и Мирзиёева создана двусторонняя российско-узбекистанская рабочая группа, которая рассматривает практические аспекты и является местом предоставления консультативных услуг Ташкенту в отношении тех вопросов, которые он хотел бы прояснить в связи со сближением с Евразийским экономическим союзом», — пояснил министр иностранных дел РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 мая президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации протокола о внесении изменений в договор о ЕАЭС о предоставлении отсрочки по налогу на добавленную стоимость (НДС) при ввозе товаров в российские экономические зоны.