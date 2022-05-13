Стокгольм, , 12:06 — REGNUM Представители радиостанции Ekot 13 мая сообщили, что журналисты ознакомились с черновиком совместного отчета всех парламентских партий о политике безопасности. Как оказалось, парламентарии видят очень много плюсов для укрепления обороноспособности Швеции при ее вступлении в НАТО.

Здание риксдага в Стокгольме (сс) Ankara

Черновой документ содержит 23 страницы. Как пишут журналисты, окончательный отчет не будет существенно отличаться.

В отчете перечисляется ряд преимуществ членства Швеции в НАТО, в том числе то, что оно укрепит безопасность во всем скандинавском регионе.

Однако не все партии согласны с этим. «Левые» и «Зеленые» впишут в окончательную версию свои оговорки в виде особых мнений, отмечают они.

«Членство Швеции в НАТО повысит порог допустимости военных конфликтов и, таким образом, окажет эффект предотвращения конфликтов в Северной Европе», — цитирует редакция черновик отчета.

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