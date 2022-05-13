Сеул, , 11:56 — REGNUM В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом 13 мая сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны.

Вооружённые силы Республики Корея (сс) Republic of Korea

По их словам, коронавирус выявлен у 1351 человека, включая представителей сухопутных войск, военно-воздушных сил, военно-морских сил, морской пехоты, министерства обороны и Объединённого комитета начальников штабов.

Общее число подтверждённых случаев в вооруженных силах увеличилось до 144 488.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 32 451 случай заражения коронавирусом. Общее число подтвержденных случаев в стране увеличилось до 17 727 086.

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